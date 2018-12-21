Глава Смоленска досрочно отправлен в отставку

Глава Смоленска Владимир Соваренко досрочно отправлен в отставку. Соответствующее решение было принято на заседании горсовета Смоленска, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского парламента.

"Сегодня депутаты приняли решение об удалении в отставку главы города Смоленска Владимира Соваренко. Оно поддержано большинством голосов", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, инициативу об отстранении мэра областного центра от должности внес губернатор Смоленской области Алексей Островский. Он отметил, что решение связано "с плохой работой главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевым расходованием бюджетных средств".