21 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

Мэрия Екатеринбурга выставила на общественное обсуждение проект реконструкции Драмтеатра и Октябрьской площади

Администрация Екатеринбурга объявила о начале общественных обсуждений по проекту планировки и реконструкции Октябрьской площади и Драмтеатра, где хотят возвести храм Святой Екатерины. Как сообщается на сайте мэрии города, продлятся они до 18 января включительно, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, могут предлагать свои варианты и замечания с помощью сайта (обсуждения.екатеринбург.рф).

площадь Драмтеатра, храм святой Екатерины, проект(2018)|Фото: екатеринбург.рф

Из документации известно, что перед собором святой Екатерины появится её памятник и будет сделана площадка перед входом в храм. Также благоустроят свер, где установят скейт-парк, фонтан.

За храмом сделают место сбора мусора и трансформативную подстанцию. Через дорогу будет организована открытая автостоянка для сотрудников Собора и маломобильных групп населения. Тут же установят остановку для экскурсионных автобусов.

площадь Драмтеатра, храм святой Екатерины, проект(2018)|Фото: екатеринбург.рф

площадь Драмтеатра, храм святой Екатерины, проект(2018)|Фото: екатеринбург.рф

На обсуждение уральцам выставляют лишь территорию вокруг храма, но не проект собора святой Екатерины.


проект собора святой Екатерины(2018)|Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Отметим, что построить храм святой Екатерины и "принципиально новую комфортную территорию" возле Драмтеатра планируют к 2023 г., к 300-летию Екатеринбурга. Там может появиться пешеходный мост, соединяющего площадку у театра с противоположным берегом, а также прибрежный амфитеатр.

Напомним, строительство храма святой великомученицы Екатерины - это подарок городу к 300-летию со дня основания. Согласно проекту, он представляет собой классический византийский храм крестово-купольного типа с росписью. Фасады храма будут украшены натуральным резным камнем с уникальным рисунком. Золочение куполов будет производиться с использованием сусального золота. Отделка интерьеров будет выполнена мозаикой и росписями.

Открытие храма намечено на 2023 год, в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга.

Как Накануне.RU сообщало ранее, Октябрьская площадь находится в полуразрушенном состоянии: разбитые ступеньки, многочисленные граффити, разбросанный мусор. Отсюда открывается вид на пруд, считающийся одной из визитных карточек города. Именно так выглядело одно из главных мест города в период проведения ЧМ-2018 по футболу.

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Мэрия Екатеринбурга выставила на общественное обсуждение проект реконструкции Драмтеатра и Октябрьской площади

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Теги: екатеринбург, драмтеатр, Октябрьская площадь, общественные обсуждения



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