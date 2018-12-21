21 Декабря 2018
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Политика В России Украина

Песков: США вынуждены нянчиться с Порошенко - в переворот на Украине вложено много денег

Вашингтон вынужден "нянчиться" с Петром Порошенко, несмотря на его слабые электоральные позиции, поскольку в установление нынешнего режима на Украине вложено много денег. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что, видимо, это должно было окупиться, принести какие-то дивиденды, однако пока "не очень получается".

"Отсюда мы видим совершенно беспрецедентные проявления", - сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала.

По словам Пескова, Порошенко и дальше будет обострять отношения с Россией, это необходимо ему в электоральных целях.

Напомним, накануне в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией "одного из кандидатов в президенты Украины", причем удавшейся, поскольку рейтинг Порошенко поднялся с пятого места на второе.

"Плохой способ поднятия рейтинга", - отметил Путин.

При этом он выразил уверенность, что те, кто отправил украинских моряков в этот поход, рассчитывали, что кто-то из них погибнет, но этого не случилось.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

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Песков: США вынуждены нянчиться с Порошенко - в переворот на Украине вложено много денег

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Теги: дмитрий песков, петр порошенко, сша



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