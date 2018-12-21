Брат бывшего ямальского сенатора отстранен от управления IT-компанией

21 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Ямало-Ненецкий АО Центральный ФО

Брат бывшего ямальского сенатора отстранен от управления IT-компанией

Основатель и генеральный директор одной из крупнейших IT-компаний России — группы "Техносерв" Алексей Ананьев отстранен от управления. ВТБ назначил генеральным директором старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Трошенкова.
Читайте также:

После того как ЦБ в конце прошлого года забрал Промсвязьбанк у братьев Ананьевых в Фонд консолидации банковского сектора, они поделили бизнес. Дмитрию отошли контрольный пакет банка "Возрождение" (впоследствии продан ВТБ) и ряд других активов, а Алексею – "Техносерв", входивший в 2017 г. в пятерку крупнейших российских IT-компаний по версии CNews Analytics с выручкой 50,8 млрд руб. В июне ВТБ приобрел у Ананьева 40% акций "Техносерва". Еще 60% акций Алексей Ананьев владел через "ТС-холдинг" (49,99%) и "Ризус-проект" (10,01%), но заложил ВТБ принадлежащие "ТС-холдингу" акции, чтобы кредитовать операционную деятельность интегратора. В октябре Ананьев уступил пост председателя совета директоров "Техносерва" старшему вице-президенту ВТБ Сергею Баранову, пишут "Ведомости".

По словам представителя ВТБ, Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими". В чем заключаются ошибки господина Ананьева, представитель ВТБ не объяснил.

Алексей Ананьев заявил, что сожалеет о решении ВТБ. "Всегда строго соблюдал и соблюдаю все достигнутые с ВТБ договоренности и всегда открыт для диалога. Поэтому мне очень жаль, что ВТБ счел возможным без обсуждения и вразрез с нашими договоренностями отстранить меня от управления компанией", - сказал он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Брат бывшего ямальского сенатора отстранен от управления IT-компанией

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Ананьев, Техносерв



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1979

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети