Брат бывшего ямальского сенатора отстранен от управления IT-компанией

Основатель и генеральный директор одной из крупнейших IT-компаний России — группы "Техносерв" Алексей Ананьев отстранен от управления. ВТБ назначил генеральным директором старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Трошенкова.

Читайте также: Великобритания может ликвидировать две компании бывшего ямальского сенатора

После того как ЦБ в конце прошлого года забрал Промсвязьбанк у братьев Ананьевых в Фонд консолидации банковского сектора, они поделили бизнес. Дмитрию отошли контрольный пакет банка "Возрождение" (впоследствии продан ВТБ) и ряд других активов, а Алексею – "Техносерв", входивший в 2017 г. в пятерку крупнейших российских IT-компаний по версии CNews Analytics с выручкой 50,8 млрд руб. В июне ВТБ приобрел у Ананьева 40% акций "Техносерва". Еще 60% акций Алексей Ананьев владел через "ТС-холдинг" (49,99%) и "Ризус-проект" (10,01%), но заложил ВТБ принадлежащие "ТС-холдингу" акции, чтобы кредитовать операционную деятельность интегратора. В октябре Ананьев уступил пост председателя совета директоров "Техносерва" старшему вице-президенту ВТБ Сергею Баранову, пишут "Ведомости".

По словам представителя ВТБ, Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими". В чем заключаются ошибки господина Ананьева, представитель ВТБ не объяснил.

Алексей Ананьев заявил, что сожалеет о решении ВТБ. "Всегда строго соблюдал и соблюдаю все достигнутые с ВТБ договоренности и всегда открыт для диалога. Поэтому мне очень жаль, что ВТБ счел возможным без обсуждения и вразрез с нашими договоренностями отстранить меня от управления компанией", - сказал он.