Великобритания может ликвидировать две компании бывшего ямальского сенатора

Компании бывшего сенатора от Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Ананьева Antracite Investment Limited и Urgula Platinum Limited, через которые он контролировал "Промсвязьбанк", могут быть закрыты из-за непредоставления финансовой отчетности. Уведомления опубликованы в корпоративном реестре.

Доля Ананьева в капитале каждой из компаний превышает 75%. Власти Британии полагают, что компании не ведут деятельности. Если отчеты о работе не появятся в течение двух месяцев, то компании будут принудительно ликвидированы, сообщает РБК.

Напомним, "Промсвязьбанк" перешел в собственность государства. Он станет главным банком для оборонной отрасли, другие кредитные организации обязаны передать ПСБ все оборонные контракты.



