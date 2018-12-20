20 Декабря 2018
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Политика Курганская область

"Мы сорвали планы правительства по "мусорной" реформе". Будущий кандидат в губернаторы Зауралья от КПРФ поздравил земляков с Новым годом

Депутат Курганской городской думы и будущий кандидат в губернаторы Зауралья от КПРФ Яков Сидоров поздравил земляков с наступающим Новым годом и обозначил приоритеты новой борьбы.

Как отметил коммунист, основными событиями уходящего года стали 100-летие комсомола и выборы президента России, на которых Павел Грудинин выступил достойно.

"Были и негативные события в уходящем 2018 году - это пенсионная реформа и так называемая "мусорная" реформа. Пенсионную реформу мы пока победить не смогли, но планы правительства Курганской области по дополнительным сборам за вывоз твердых коммунальных отходов нам с вами удалось сорвать", - отметил Сидоров.

Депутат также поблагодарил всех за помощь и поддержку.

"Я еще раз говорю слова благодарности вам, дорогие земляки, за поддержку, которую вы оказываете нам на каждом мероприятии, на каждом пикете, на каждом митинге. Нам впереди придется еще много решить разных задач, поэтому в 2019 году мы должны продолжить нашу борьбу за права простых людей - жителей Курганской области", - сказал Яков Сидоров.

"Я желаю, чтобы в 2019 году нам хватило сил и терпения реализовать все эти задачи, поскольку только вместе мы сможем их решить. Лозунг 2019 года - только вместе и только вперед", - добавил коммунист.

Как ранее сообщало Накануне.RU, тюменская компания "Рифей" больше не будет отвечать за вывоз мусора в Курганской области - соглашение с фирмой расторгнуто правительством Зауралья 12 декабря. Как сообщили в правительстве Курганской области, с 1 января 2019 года вывозить мусор будут по-старому, якобы тарифы подниматься не будут.

За день до расторжения договора с "Рифеем" глава Зауралья Вадим Шумков во время встречи с зампредом российского правительства Алексеем Гордеевым отметил, что Курганская область абсолютно не готова к новой "мусорной реформе". По мнению Шумкова, здесь еще очень много вопросов как финансовых, так и организационных.

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"Мы сорвали планы правительства по "мусорной" реформе". Будущий кандидат в губернаторы Зауралья от КПРФ поздравил земляков с Новым годом

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Теги: Яков Сидоров, поздравление, Зауралье, КПРФ



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