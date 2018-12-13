13 Декабря 2018
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Общество Курганская область

Правительство Зауралья расторгло договор с тюменским мусорным оператором - компанией "Рифей"

Тюменская компания "Рифей" больше не будет отвечать за вывоз мусора в Курганской области - соглашение с фирмой расторгнут правительством Зауралья, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в правительстве Курганской области, с 1 января 2019 года вывозить мусор будут по-старому, никакие тарифы подниматься не будут.

Такое решение было принято из-за предупреждения УФАС по региону, рассказали Накануне.RU в правительстве Зауралья.

На днях глава Зауралья Вадим Шумков во время встречи с зампредом российского правительства Алексеем Гордеевым отметил, что Курганская область абсолютно не готова к новой "мусорной реформе". По мнению Шумкова, здесь еще очень много вопросов как финансовых, так и организационных.

Как ранее сообщало Накануне.RU, с 1 января 2019 года в регионе должна была резко возрасти стоимость тарифа на вывоз мусора - в единой квитанции появилась бы новая строчка.

13 декабря на встрече с журналистами депутат Курганской городской думы Яков Сидоров от лица всего регионального отделения КПРФ призывал власть одуматься и не допускать "народного бунта" по поводу "мусорной" реформы.

"Тариф пока не утвержден, но речь идет об увеличении в разы. Одумаются или не одумаются - я не знаю. Посмотрим. Пока итоги подводить рано, остались считанные дни до момента, когда должен быть утвержден тариф. Пока мы даже не видим схему, которая давно уже должна висеть на сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Они, видимо, не знают что делать просто. Так вот, пока не наломали дров, одумайтесь!" - сказал Яков Сидоров.

Собственно, смена оператора еще не гарантирует, что стоимость вывоза мусора для зауральцев не поднимется.

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Правительство Зауралья расторгло договор с тюменским мусорным оператором - компанией "Рифей"

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Теги: Вадим Шумков, Андрей Саносян, Рифей, договор, отходы, мусор, вывоз



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