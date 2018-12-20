20 Декабря 2018
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Спорт В России За рубежом

Сборная России осталась в конце пятой десятки в новом рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу осталась на 48-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает корреспондент Накануне.RU.
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Сегодня, 20 декабря, новый рейтинг был опубликован на сайте организации. По сравнению с ноябрьским в нем не произошло никаких изменений. В первой тройке по-прежнему сборные Бельгии, Франции и Бразилии.

В активе российской команды на сегодняшний день 1 тыс. 424 очка.

Напомним, недавно стал известен календарь матчей сборной России в отборочном цикле к чемпионату Европы 2020 года. Команда Станислава Черчесова сыграет с соперниками по группе I - Бельгией, Казахстаном, Шотландией, Кипром и Сан-Марино.

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Сборная России осталась в конце пятой десятки в новом рейтинге ФИФА

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Теги: Россия, ФИФА, рейтинг, декабрь



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