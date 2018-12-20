20 Декабря 2018
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Общество За рубежом

Маколей Калкин снова "Один дома"

Кевин МакКаллистер вернулся. Актер Маколей Калкин (38) спустя 28 лет повторил культовые сцены из фильма "Один дома" в рекламе Google.

В минутном ролике, появившемся на YouTube, персонаж Калкина в том же доме обнаруживает, что остался в одиночестве. Правда, теперь справляться с воришками и другими непредвиденными обстоятельствами ему помогает интернет-сервис. В некоторых сценах учли, что со времени выхода ленты прошло уже почти 30 лет. Например, когда Кевин прыгает на родительской кровати, у него прихватывает спину – все-таки уже не мальчик.

В 2015 году широко отмечалось 25-летие легендарного фильма. Правда, на тот момент Калкин даже отдаленно не напоминал того милого мальчика, каким узнал его мир после выхода комедии. Из-за злоупотребления алкоголем и запрещенными веществами, а также асоциального образа жизни Маколей выглядел как живой труп. Но новые отношения, новые кинопроекты и приглашения сняться в рекламе и на ТВ постепенно вернули Калкина к нормальному состоянию. Правда, на пути к выздоровлению он набрал лишние килограммы. Теперь поклонники первого фильма мечтают о ремейке, но никто из актеров ленты даже слышать не хочет о продолжении.

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Маколей Калкин снова "Один дома"

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Теги: один дома, маколей калкин, реклама, google



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