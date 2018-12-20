Германия вновь призывает Россию вернуть трофеи СССР

Германия призвала Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с ее территории после Второй мировой войны. Об этом заявили "Известиям" в посольстве ФРГ в Москве.

При этом отмечается, что эти культурные объекты "не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери".

Среди перемещенных коллекций, которые Германия намерена вернуть, - Эберсвальдский клад и троянская коллекция Генриха Шлимана, представленная в двух российских музеях.

Немецкая сторона также напомнила о добровольном возвращении в 2017 году четырех российских предметов искусства из ФРГ. В частности, речь идет о картинах, вывезенных в 1944 году из Гатчинского дворца.

По подсчетам немецкого Фонда прусского культурного наследия в России находится более одного миллиона объектов "трофейного искусства" и около 4,6 млн редких книг и манускриптов, вывезенных из Германии после Второй мировой войны. Свыше 200 тысяч из этих произведений искусства имеют музейную ценность.

По данным российской стороны, речь идет примерно о 1,3 млн книг, 250 тысячах музейных предметов и более 266 тысяч архивных дел. В частности, в Эрмитаже хранится около 800 живописных произведений, 200 скульптур, папирусы из Австрийской библиотеки в Вене, японские и китайские произведения искусства из Восточноазиатского музея в Берлине.

Ранее, в 2015 году, депутаты Госдумы предложили подсчитать ущерб, который нанесла Германия, напав на СССР. В нижней палате парламента намеревались создать рабочую группу.

Однако в Совете Федерации не поддержали идею. Все вопросы по репарациям, по ущербу были решены странами-победительницами еще в конце 1940-х годов, напомнили там. Сенаторы отмечали, что вопрос, если его поднять, может привести только к ухудшению отношений.