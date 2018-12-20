20 Декабря 2018
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Общество За рубежом

У Мишель Обамы и Меган Маркл появились общие секреты

Бывшая первая леди США Мишель Обама (54) отказалась выдать тайны, которые есть у нее и ее подруги, актрисы Меган Маркл (37).

Вообще, раньше никто не замечал, что Обама и Маркл близки, но с тех пор, как у звезды сериала "Форс-мажоры" завязался роман с внуком британской королевы, многие стали называть ее "другом".

Недавно Мишель презентовала свою книгу мемуаров в Лондоне, и на это мероприятие приехала герцогиня Сассекская. Накануне в интервью Обама подтвердила, что они с Меган мило побеседовали после презентации, но о чем – раскрывать не стала. "Мы привыкли хранить секреты", - таинственно добавила Мишель.

Ранее Кенсингтонский дворец также подтвердил, что Меган была на презентации книги "Становление", но "в качестве частного лица".

В недавнем интервью журналу Good Housekeeping Мишель Обама призналась в любви к Меган и даже дала несколько советов своей подруге. "Как и я, Меган, вероятно, никогда и подумать не могла, что у нее будет такая жизнь. И давление, которое ты при этом чувствуешь, иногда становится очень тяжелым", - отметила экс-первая леди США. "Мой самый главный совет – взять некоторое время на то, чтобы освоиться, и никуда не торопиться. Первые несколько месяцев в Белом доме я провела в волнениях за дочерей, я следила за тем, чтобы они хорошо учились и завели новых друзей. И только потом я стала думать о более амбициозных вещах для себя", - рассказала Мишель.

Неизвестно, как давно дружат Мишель и Меган, но мужья этих женщин – давние знакомые. Еще в 2015 году принц Гарри (34) вместе с Бараком Обамой проводил в США первые "Игры непобежденных", тогда и началась их дружба.

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У Мишель Обамы и Меган Маркл появились общие секреты

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Теги: меган маркл, мишель обама, британская королевская семья, первая леди



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