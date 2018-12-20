20 Декабря 2018
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Наука и техника За рубежом

Ученые: сахар может привести к проблемам со здоровьем

Сахар способен блокировать активность белка, который необходим для размножения кишечной микрофлоры человека.

Об этом говорится в исследовании ученых из Йельского университета. Блокировка может привести к проблемам со здоровьем. Причем не имеет значения вид сахара — фруктоза это или глюкоза.

Эксперты ввели продукты с высоким содержанием этих веществ в рацион лабораторных мышей. Целью исследования было изучение влияния сахарозы на полезную бактерию Bacteroides thetaiotaomicron.

Ранее считалось, что всасывание сахара происходит в тонком кишечнике. Однако последние исследования показали, что он в том числе может попасть и в толстый кишечник, где будет оказывать влияние на микрофлору.

В результате сахар блокирует выработку белка Roc, который отвечает за колонизацию бактерий. Это может привести к проблемам со здоровьем, сообщают "Известия".

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Ученые: сахар может привести к проблемам со здоровьем

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Теги: сахар, здоровье



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