Защитники памятников истории и культуры просят сохранить исторический квартал в Королеве

Защитники памятников истории и культуры и выдающиеся деятели ракетно-космической отрасли просят сохранить исторический центр подмосковного Королева. Свое обращение о необходимости сохранить исторические кварталы подмосковного наукограда общественники передали президенту РФ Владимиру Путину в ходе заседания Совета при Президенте РФ по культуре и искусству 15 декабря.

Письмо главе государства подписали президент Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского И.В. Бармин, министр общего машиностроения СССР О.Н. Шишкин, президент Федерации космонавтики, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза В.В. Ковалёнок и многие другие. В обращении говорится о ситуации с историческим центром Королёва, который планируют снести. По мнению общественников, это может привести к резкому росту протестных настроений.

"Мы просим Вас взять на личный контроль эту ситуацию, принять необходимые меры для спасения этих объектов и обратиться в адрес министра культуры РФ Владимира Мединского, как отвечающего за государственную политику, методическое руководство и контроль за деятельностью регионов в вопросах культурного наследия о срочном принятии мер по государственной охране и сохранению исторического центра космической столицы России, в том числе о включении данных ансамблей в перечень объектов культурного наследия, как имеющих высокую мемориальную, историческую и архитектурную ценность для России и всего человечества", - отмечается в обращении.

Так, на Совете председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артём Демидов рассказал, что в Королеве в период до 2035 гг. собираются снести квартал, где жили основоположники ракетно-космической отрасли, а на его месте построить многоэтажки. В 2017 году местные власти отказались включать эту территорию в реестр объектов культурного наследия, а в Главном управлении культурного наследия Подмосковья заявили, что все эти люди, с чьими именами связан квартал, "сами по себе ничего из себя не представляют".

"Здания, которым отказано в охранном статусе и за судьбу которых вступились выдающиеся деятели ракетно-космической отрасли, не являются ветхим жильём, несмотря на попытки Администрации города ввести общественность в заблуждение. В действительности эти кварталы – самые красивые и комфортные для проживания в Королёве", - отмечают активисты.

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры указывает на неоднократное нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия, в пример общественники приводят и снос в 2015 году в Королёве Дома Стройбюро – части комплекса Болшевской трудовой коммуны.