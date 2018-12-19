Чиновники хотят "разогнать" уральский спортклуб, воспитавший множество чемпионов

Спортивно-оздоровительный клуб "Здоровье" из уральского города Серов собираются продать с торгов. Тренеры считают, что могут оказаться на улице из-за действий чиновников.

В редакцию Накануне.RU обратился Владимир Малюгин, который представился директором клуба и заслуженным тренером РФ. Он рассказал, что среди спортсменов "Здоровья" множество чемпионов и призеров России, Европы и мира, а также Паралимпийских чемпионов. По его словам, администрация Серовского городского округа неоднократно пыталась продать помещение с торгов без сохранения целевого назначения под спортивно-оздоровительный клуб.

Малюгин заявил, что юридически помещение передано автономной некоммерческой организации "Спортивно-оздоровительный клуб "Здоровье" по бессрочному договору безвозмездного пользования, который действует и выполняется без нарушений, внутри даже проводятся ремонты. Он опасается, что деятельность клуба, работающего с 1976 года, будет прекращена, а тренеры, спортсмены и посетители "останутся на улице", при этом среди сотрудников клуба есть люди предпенсионного возраста.

Директор рассказал, что в октябре этого года он обращался письменно и отдельно на личном приеме к главе Серовского городского округа Василию Сизикову, однако тот "обращение проигнорировал, мер по непродаже нашего спортивного клуба не принял, более того, прислал письменный ответ, что помещение клуба все равно будет продаваться". Владимир Малюгин добавил, что он написал обращения к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, прокурору региона Сергею Охлопкову, главе областного СУ СКР Михаилу Богинскому, а также в ГУ МВД по Свердловской области с просьбой провести проверку законности действий серовских чиновников.

Получить комментарий администрации Серовского городского округа на момент написания материала не удалось.