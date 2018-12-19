В Китае ликвидирована группировка контрабандистов мусора

После запрета на импорт бытовых отходов Китай столкнулся с контрабандой мусора. Таможня города Куньмин изъяла 30 т нелегально ввезённых в страну отходов. По этому делу арестованы шестеро подозреваемых.

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Как сообщают китайские СМИ, полицейским и пограничникам удалось выявить целую преступную группу, занимавшуюся контрабандой мусора: часть подозреваемых скупала за границей пластик и другие твёрдые бытовые отходы, другие организовывали их нелегальную доставку в КНР, после чего отходы отправлялись в провинцию Гуандун, Чжэцзян и другие провинции уже как китайские. Удалось установить, что в июле – ноябре этого года этой группе удалось ввезти в страну 1100 т мусора. Сообщается, что этот случай далеко не единственный, в общей сложности куньминской таможней пресечено 149 подобных случаев и изъято 5800 тонн отходов.