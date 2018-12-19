В Курганской области в следующем году откроют несколько яслей

В 2019 году в Зауралье закончат строительство 9 яслей.

Сейчас для детей с 3 до 7 лет мест практически хватает, а вот для малышей от 2 месяцев до 3 лет очередность на сегодняшний день составляет 1 тыс. 300 мест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Власти планируют решить данный вопрос к 2021 году.

Новый детсад на 240 мест появится в Петухово, три детских сада - в Кургане, а также в Макушино, Кетово, Шадринске, Щучье и в Шумихе.