В США посчитали возможной начало конфликта на Тайване в следующем году

Политика президента США Дональда Трампа, стремящегося использовать Тайвань в качестве рычага давления на КНР, привела к тому, что угроза конфликта на острове становится реальностью.

Центр превентивных действий при американском Совете по международным отношениям с 2008 г. регулярно изучает информацию по тридцати идущим или потенциальным конфликтам и оценивает возможность их обострения или возникновения в будущем году. В прогнозе на предстоящий год, как сообщает South China Morning Post, традиционно высоко оценивается вероятность начала конфликта Южно-Китайском море, отнесённая к первой категории угроз.

Ситуация вокруг Тайваня отнесена ко второй категории, однако ранее остров в подобных прогнозах вовсе не фигурировал. "В условиях, когда мир становится всё более беспорядочным, резонно предположить, что столкновение администрации Трампа с серьёзным кризисом – лишь вопрос времени". Политика усиливающегося экономического и политического давления на Китай, проводящаяся сейчас в Белом Доме, привела к обострению отношений между сторонами вокруг Тайваньского пролива.

При этом вероятность конфликта между КНР и Японией из-за островов Дяоюйдао в Восточно-Китайском море несколько снизилась в связи с начавшимся потеплением отношений между двумя странами.

В данный момент ожидает подписания президентом США закон о регулярной продаже оружия на Тайвань, предназначенный для "противодействия существующим и вероятным угрозам со стороны материкового Китая". Ранее США приняли закон о поездках на Тайвань, позволяющий американским чиновникам с официальными визитами посещать находящуюся на острове Китайскую республику.

Пекин считает эти законы вмешательством в свои внутренние дела и нарушением дипломатических договорённостей, на которых основываются китайско-американские отношения.

Неофициальное издание КПК Global Times называет эти американские законы "ловушкой", призванной оторвать Тайвань от Китая. В конечном итоге США преследуют лишь собственные интересы, а Тайвань для них – не более, чем карта в этой игре.