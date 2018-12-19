Расходы бюджета Челябинской области на 2019 год увеличат на 15,4 млрд рублей

Расходная часть бюджета Челябинской области на 2019 год и плановый период будет увеличена на 15,4 млрд рублей. Дополнительные средства направят на реализацию программы "Реальные дела", строительство газопроводов, ремонт дорог и формирование современной городской среды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания Челябинской области.

Поправки были рассмотрены на заседании комитета по бюджету и налогам. Согласно изменениям, доходная часть бюджета на 2019 год увеличена на 8,4 млрд рублей, расходная - на 15,4 млрд рублей, в том числе в связи с увеличением федеральных трансфертов на 7,9 млрд рублей.

По словам спикера ЗСО Владимира Мякуша, на строительство газопроводов и газовых сетей дополнительно направят 200 млн рублей, на программу "Реальные дела" – 1 млрд рублей, в том числе 500 млн рублей на проект "Теплое окно".

Новый проект предусматривает замену в школах и детских садах старых окон на новые стеклопакеты.

"Проект рассчитан не на один год и, в первую очередь, замена окон будет завершена в учреждениях, где уже частично установлены новые окна. Это позволит в части школ полностью закрыть эту проблему", - подчеркнул спикер ЗСО.

Согласно поправкам, регион получит из федерального бюджета 1,9 млрд рублей на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 1,8 млрд рублей – на развитие здравоохранения, 1,4 млрд рублей – на формирование современной городской среды. Еще около миллиарда рублей предусмотрено на создание дополнительных мест в детских садах, и 500 млн рублей пойдет на ликвидацию свалок.

На подготовку к саммитам ШОС и БРИКС предусмотрено дополнительно 7,1 млрд рублей.

С увеличением расходной части бюджета, увеличен и размер дефицита с 5 млрд рублей до 11,9 млрд рублей.

Как отметил министр финансов области Андрей Пшеницын, источником покрытия дефицита являются ожидаемые остатки средств областного бюджета.

Добавим, что областной бюджет на трехлетний период планируется принять в трех чтениях на заседании ЗСО 20 декабря.