В Прикамье прокуратура разрешила школьницам любую прическу и маникюр

Директора нескольких школ Кишертского района наказаны за установление определенных требований к прическе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В шести школах установлены требования не только к школьной форме, но и стрижкам, прическам, макияжу, маникюру. Школы не имеют права вводить подобные ограничения. Директорам школ принесены протесты. Они рассмотрены и удовлетворены. Приняты новые, законные положения.

Напомним, ранее скандал разразился из-за того, что пермская школьница пришла на уроки с розовыми волосами, а мальчик из Чайковского – в джинсах. Позже аналогичный случай произошел в Сибири.