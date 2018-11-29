Сибирскую школьницу выгнали с уроков из-за голубого цвета ее волос

В Новосибирской области девочку выгнали из школы из-за цвета ее волос. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось в средней школе №9 в городе Бердске. По данным СМИ, сотрудники образовательной организации не допустили шестиклассницу на уроки из-за голубого цвета ее волос.

Прокурор Бердска Роман Сивак организовал проверку соблюдения прав несовершеннолетней девочки. Также ведомство проводит проверку соблюдения законодательства об образовании. О результатах в прокуратуре пообещали рассказать дополнительно.

Напомним, недавно похожий случай произошел в Перми: гимназию №4 и ее директора оштрафовали за отстранение от занятий школьницы с розовыми волосами.