Бывший глава "Оборонлогистики" осужден за хищение 11 млн рублей

Суд в Москве вынес приговор бывшему генеральному директору ООО "Оборонлогистика". Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и отправили в колонию.

Читайте также: В Москве суд вернул Минобороны незаконно отобранный земельный участок

Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, руководитель заключил с одной из коммерческих структур фиктивный договор о возмездном оказании услуг, которые фактически не проводились: речь идет о поставке военной техники. В результате у Министерства обороны России было похищено более 11 млн руб.

Подсудимый приговорен к четырем годам лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве был осужден коммерсант, похитивший 131 млн руб. у Минобороны.