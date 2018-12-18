18 Декабря 2018
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Происшествия Центральный ФО В России

Бывший глава "Оборонлогистики" осужден за хищение 11 млн рублей

Суд в Москве вынес приговор бывшему генеральному директору ООО "Оборонлогистика". Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, руководитель заключил с одной из коммерческих структур фиктивный договор о возмездном оказании услуг, которые фактически не проводились: речь идет о поставке военной техники. В результате у Министерства обороны России было похищено более 11 млн руб.

Подсудимый приговорен к четырем годам лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве был осужден коммерсант, похитивший 131 млн руб. у Минобороны.

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Бывший глава "Оборонлогистики" осужден за хищение 11 млн рублей

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Теги: Оборонлогистика, хищение, суд



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