Новак заявил о рекордных объемах экспорта газа благодаря мегапроекту Ямала

В 2018 г. Россия экспортирует 245 млрд кубометров газа, объемы увеличатся на 9,3%, сообщил министр энергетики России Александр Новак. Он отметил, что увеличение объемов связано с запуском завода НОВАТЭКа "Ямал СПГ".

По словам Новака, Россия также выйдет на рекордные показатели добычи газа - 723 млрд кубометров, что на 5% больше показателей 2017-го года.

"Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту, в основном, это страны Европы", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, в декабре запущена третья технологическая очередь ямальского завода по сжижению газа. Общий объем поставок "Ямала СПГ" составил 7,4 млн т.