11 Декабря 2018
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Правительство отменило госрегулирование цен на СПГ "Газпрома"

Правительство отменило государственное регулирование цен на сжиженный природный газ "Газпрома" поставляемый потребителям на внутреннем рынке. Изменения не касаются СПГ для населения, следует из документов, размещенных на сайте кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.

На сегодняшний день при реализации СПГ используется регулируемая оптовая цена, которая зависит от цен на природный газ. Однако при сжижении и транспортировке возникают дополнительные затраты, в цене они не учтены. Из-за невозможности достижения окупаемости тормозятся проекты автономной газификации с применением малотоннажного производства СПГ, что может стать альтернативой строительству трубопровода.

"В настоящее время отсутствует экономическая заинтересованность поставщика газа, поскольку в соответствии с действующим законодательством применение технологий сжижения и регазификации при фактическом увеличении себестоимости такого газа не обеспечивает поставщикам возмещение затрат", - говорится в документах кабмина.

Если СПГ будет реализован по нерегулируемой цене, будет обеспечен растущий платежеспособный спрос на товар, поясняют авторы.

Поправки будут действовать для договоров, заключенных после 1 ноября 2018 г. с началом поставок в 2020 г.

Напомним, "Газпром" - акционер первого в России завода по производству СПГ на Сахалине, в портфеле компании - проекты строительства СПГ-заводов в Ленинградской области и Владивостоке.

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Правительство отменило госрегулирование цен на СПГ "Газпрома"

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Теги: Газпром, СПГ, госрегулирование



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