Поток сознания: Тимати написал что-то про Путина и рэперов, но никто ничего не понял

Музыкант Тимати (35) не отстал от других авторитетных представителей шоу-бизнеса вроде Ольги Бузовой и тоже прокомментировал внимание Владимира Путина к рэп-скандалу. Правда, выразил свои мысли Тимур (настоящее имя музыканта) довольно сумбурно и не особенно обращая внимания на грамматику. В результате в Instagram у артиста появилась следующая запись (приводим целиком):

"Вот интересно получается, как закрывать и по судам таскать, артистов, стоящих на крышах машин, так члены Федеральных Советов и депутаты первые во всех заголовках и в Думе на заседаниях, сложные вопросы цензуры и призывов молодёжи разбирают. Цитируя как Бродского, куплеты артистов, о которых ещё месяц назад и слыхом не слышали... Теперь вдруг проанализировав, что реальная НАША аудитория, собирает "Олимпийские" по всей стране и на сегодняшний день является доминантным ядром в музыке, а не субкультурой вовсе, обосрались. Хотели вроде на медаль, а кипишь получился, мы же почти в 2019м живем, а не во времена Советской Цензуры. Сухой остаток: должно быть стыдно депутатам и общественным деятелям, что Начальник теперь должен вникать в процесс, разбираться на скольких Китах стоит Рэп, и гасить своим авторитетом, недовольство от отмен концертов в регионах и арестов за нецензурную лексику !!! Так, как будто других проблем в стране и не было вообще. Рэп, как повестка дня на заседании Совета по Культуре и Искусству !!! Кто бы мог подумать ))) Просто интересно, где идеологи этого анти Рэп движения сейчас ? Где те кто решают об отмене концертов ? Дайте угадаю: собирают сейчас круглые столы в Думе по теме Рэп музыки?! Придумывают региональные конкурсы на лучший куплет о ЗОЖе ?! Честно, даже как то приятно осознавать что их языки по гланды в жопе. Ибо *****. Радикально силовыми методами такие вопросы не решаются, это только вызывает агрессию, которую вы так боитесь. Делаете вы, а отвечают за вас старшие. Стыдно... именно Да!! всему Рэп и Альтернативному сегменту, Да!! концертам по всей стране. Про пропаганду наркотиков я абсолютно согласен. Спасибо Деду Морозу в целом".

В комментариях Тимати пишут, что он крайне непонятно выражается: "Вроде русский знаю но ничего не понятно", "О чем он? Нихрена непонятно", "Из текста нифига не поняла. В России не живу, новости не смотрю почти... Что я пропустила? Хотят запретить в России реп?", "Вот бред! Ты хоть сам себя понял?", "Переводчика с русского на русский срочно", "Вот это он написал, аж читать ни хочется".

Напомним, на прошлой неделе на заседании совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге Путин согласился с продюсером Игорем Мативенко, который привал прекратить "наступать песне на горло силовыми методами". Обсуждение относилось к ситуации вокруг отмены концертов нескольких рэп-исполнителей.