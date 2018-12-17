17 Декабря 2018
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Ольга Бузова поддержала Путина и рэперов

Ведущая ""Дома-2" Ольга Бузова (32), популярность которой сейчас превосходит славу всех рэперов вместе взятых, поддержала российского президента, который, в свою очередь, призвал не впадать в крайности и не устраивать "охоту на ведьм" среди молодых рэп-исполнителей.

"Все никак не прекратятся критические обсуждения по поводу рэпа. Хотя вчера даже Президент уже довольно четко высказался на эту тему, сказав, что запреты - это путь в никуда. Любая культура - это выражение человеком своих эмоций, переживаний, самого себя. Вообще-то, в прошлом и вальс считали моветоном, а сейчас это классика. Надеюсь, что обсуждающие смогут посмотреть чуточку шире и понять всю глупость своих высказываний. И скоро прекратятся отмены концертов", - пишет Бузова в Instagram (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

На прошлой неделе на заседании совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге Путин согласился с продюсером Игорем Мативенко, который привал прекратить "наступать песне на горло силовыми методами".

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Ольга Бузова поддержала Путина и рэперов

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Теги: ольга бузова, владимир путин, рэперы



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