18 Декабря 2018
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Новый начальник свердловской ГИБДД не собирается работать за мэрию Екатеринбурга

Новая "метла" в свердловском управлении ГИБДД не будет "мести по-новому" — мэрии Екатеринбурга придется выполнять все требования законов, регулирующих организацию дорожного движения. Таков, пожалуй, главный вывод, который можно сделать из первой пресс-конференции нового начальника УГИБДД по Свердловской области Алексея Кислякова, передает корреспондент Накануне.RU.

Полковник полиции сегодня был немногословен, но дал понять: при принятии решений он будет руководствоваться федеральным законодательством и нормативными актами МВД, а взаимодействие с местными органами самоуправления, в том числе администрацией Екатеринбурга, то инициирующей непроработанную транспортную реформу, то неуклюже пытающейся навести порядок в схеме дорожного движения, — это задача для руководителя регионального УГИБДД, как говорится, "параллельная".

В ходе общения с журналистами Кислякову неоднократно, в разных интерпретациях задавали вопросы, затрагивающие взаимоотношения областной ГИБДД и администрации Екатеринбурга. Видимо, сказывалось "наследие" теперь уже бывшего начальника областных "гаишников" Юрия Демина, постоянно конфликтовавшего с мэрией столицы Среднего Урала. Можно вспомнить, например, отмену выделенных полос для общественного транспорта, отказ от участия в "наказании" тех, кто не платит за муниципальные парковки, разногласия по работе автоэвакуаторов и уборке улиц.

парковка, знак парковки(2018)|Фото: Накануне.RU

Тогда областная ГИБДД заняла жесткую позицию в отношении мэрии, "деноснируя" принятые городом решения. Однако история повторяется: теперь уже "свежие" идеи администрации Екатеринбурга ГИБДД не одобрила и отменяет. По словам Кислякова, это относится к ограничениям движения по трамвайным путям и попытке применить "экспериментальные" светофоры, как оказалось, не утвержденные ГОСТом.

То, что глава региональной ГИБДД не собирается погружаться в муниципальные проблемы, четко осознавая компетенцию собственных, куда более широких полномочий, иллюстрирует его ответ на вопрос о борьбе с пробками в Екатеринбурге.

Алексей Кисляков(2018)|Фото: Накануне.RU

"Прошу прощения, с чьей стороны борьба с пробками?" — уточнил полковник, дав таким образом понять, что в решении проблемы участвует не только ГИБДД. И далее развил мысль: именно в Екатеринбурге организация дорожного движения очень непростая, и, по его словам, "не в полной мере отвечающая всем требованиям, предъявляемым к безопасности".

Оказалось, что две недели назад Кисляков встречался с мэром областной столицы Александром Высокинским.

"Обговорили все проблемные моменты по организации дорожного движения, думаю, что совместными усилиями сделаем так, чтобы, по крайней мере, в ближайшем году ситуацию улучшить", — поделился итогами общения начальник областной ГИБДД.

При этом выяснилось, что город затеял разработку очередного новшества под названием "Проект организации дорожного движения для Екатеринбурга". В чем он заключается, Кисляков даже не стал говорить, лишь заметив: с 1 января 2019 вступят в силу поправки к федеральному законодательству, согласно которым, все изменения проектов организации дорожного движения должны согласовываться с ГИБДД.

Это значит, что чиновники Екатеринбурга могут за бюджетные деньги сколько угодно разрабатывать планы и схемы, стараясь навести порядок на дрогах, но если у ГИБДД возникнут серьезные претензии, то эти документы останутся лишь на бумаге.

екатеринбург улица карла либкнехта троллейбус(2018)|Фото: Накануне.ru

Напомним, полковник полиции Алексей Кисляков возглавил службу Госавтоинспекции Среднего Урала в соответствии с приказом Министерства внутренних дел РФ от 1 августа. Начальник УГИБДД родился в Москве в 1975 году. С 1998 года работал на различных должностях в ГУВД Москвы, с 2011-го — в центральном аппарате МВД России. В УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области был переведен с должности руководителя отдела по работе с обращениями граждан Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Полковник имеет два высших образования и ряд ведомственных наград. Женат, воспитывает дочь.

Алексей Кисляков(2018)|Фото: Накануне.RU

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Новый начальник свердловской ГИБДД не собирается работать за мэрию Екатеринбурга

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Теги: Алексей Кисляков, платная парковка, выделенка екатеринбург, александр высокинский



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Ранее 18.12.2018 08:59 Мск В Екатеринбурге разработана новая концепция организации дорожного движения

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