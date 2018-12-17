Тариф на вывоз мусора для южноуральцев не будет превышать 100 рублей на человека

Челябинцы будут платить за вывоз мусора не более 100 рублей за одного человека, такое заявление сделал замгубернатора региона Сергей Шаль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Южного Урала.

18 декабря пройдет заседание общественного совета - как раз там обсудят новый тариф, который будет введен с 1 января следующего года.

"Максимальная отметка будет 90 рублей, может быть и меньше", - отметил Сергей Шаль.