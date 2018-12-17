17 Декабря 2018
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Свердловский и пермский губернаторы стали самыми цитируемыми блогерами

Названы самые цитируемые губернаторы-блогеры. "Медиалогия" составила рейтинг цитируемости за ноябрь 2018 года. В него вошли и главы уральских регионов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял третье место после Рамзана Кадырова (2) и Сергея Собянина (1). Большую цитируемость принес Куйвашеву пост, в котором он назвал некорректным высказывание руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство не заставляет никого рожать и поэтому ничего не должно молодежи. Отметим, что Куйвашев при этом отказался увольнять чиновницу, так как считает, что каждый имеет право на ошибку.

В ТОП-20 попали глава Прикамья Максим Решетников (12) и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Максим Решетников в Instagram провел вторую конференцию с жителями региона. И после этого запланировал новую.

Максим Решетников, прямой эфир, инстаграм(2018)|Фото: www.instagram.com/p/BrewIdZgYQW/

Вадим Шумков во "ВКонтакте" развеял сомнения тех, кто не верит, что он лично пишет свои посты. В качестве доказательства он выложил клип с концерта любимой певицы Пелагеи.

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Свердловский и пермский губернаторы стали самыми цитируемыми блогерами

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Теги: Евгений Куйвашев, Максим Решетников



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