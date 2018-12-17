17 Декабря 2018
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"Динамо" оштрафовано на 100 тысяч рублей после разгромной победы над "Уралом"

На минувшей неделе в Москве состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. По его итогам столичное "Динамо" заплатит крупный штраф.
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Как сообщили Накануне.RU в РФС, санкции к московскому клубу применены после матча чемпионата России с екатеринбургским "Уралом". За скандирование зрителями оскорбительных выражений "Динамо" оштрафовано на 100 тыс. руб. К уральской команде у КДК вопросов не возникло.

Напомним, 9 декабря "Урал" потерпел разгромное поражение от московского "Динамо". Эта игра стала заключительной в 2018 году, Российская Премьер-лига ушла на перерыв до следующей весны.

Позже стало известно, что главный тренер уральской команды Дмитрий Парфенов собирается пройти стажировку за границей. В качестве возможных вариантов он рассматривает Испанию и Венгрию.

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"Динамо" оштрафовано на 100 тысяч рублей после разгромной победы над "Уралом"

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Теги: Динамо, Урал, штраф



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Ранее 10.12.2018 07:45 Мск "Динамо" разгромило "Урал" в заключительном матче года

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