"Динамо" разгромило "Урал" в заключительном матче года

Футбольный клуб "Урал" потерпел разгромное поражение от "Динамо" в игре 17-тура чемпионата России. Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

В каждом из таймов было забито по два гола. В составе динамовцев отличились Жоаозиньо, Евгений Луценко, Абдул Теттех и Алексей Козлов.

Таким образом москвичи прервали свою серию без побед из пяти матчей в чемпионате России. А для команды из Екатеринбурга это поражение стало вторым подряд. Игра стала заключительной в году - теперь Российская Премьер-лига уходит на перерыв до следующей весны.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе тренера "Краснодара" Мурада Мусаева оштрафовали за нарушения во время матча с "Уралом".