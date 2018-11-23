23 Ноября 2018
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Спорт Свердловская область

"Автомобилист" подписал вратаря, отразившего более 90% бросков в КХЛ

Состав екатеринбургского "Автомобилиста" пополнил вратарь Андрей Макаров. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе хоккейного клуба, контракт с голкипером рассчитан до конца сезона.
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Макаров родился 20 апреля 1993 года в Казани и является воспитанником тольяттинской "Лады". Профессиональную карьеру начинал в "Ладье" и отыграл в МХЛ 22 матча, а затем уехал в Северную Америку.

В юниорских лигах выступал за Lewiston Maineiacs и Saskatoon Blades. В сезоне 2013/14 дебютировал в АХЛ за Rochester Americans (фарм-клуб Buffalo Sabres). Всего в АХЛ Андрей провел 76 игр.

В 2016-м подписал контракт с китайским "Куньлунем", а в прошлом году перебрался в нижнекамский "Нефтехимик". В КХЛ Макаров сыграл 52 матча, три из них на ноль. Его коэффициент надежности составляет 2.50, а процент отраженных бросков - 91,2.

Вратарь неоднократно вызывался в юниорские и молодежную сборную России. Является серебряным призером молодежного чемпионата мира-2012 и бронзовым призером МЧМ-2013.

Напомним, недавно стало известно, что другой голкипер "Автомобилиста" Якуб Коварж примет участие в Матче Звезд Континентальной хоккейной лиги, который пройдет в 2019 году в Казани.

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"Автомобилист" подписал вратаря, отразившего более 90% бросков в КХЛ

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Теги: Автомобилист, вратарь, КХЛ



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