"Автомобилист" подписал лучшего бомбардира Высшей хоккейной лиги

Нападающий Никита Сетдиков возвращается в ХК "Автомобилист".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, двусторонний контракт с игроком рассчитан до 30 апреля 2020 года. В систему "Автомобилиста" Сетдиков перешел в прошлом году и основную часть сезона провел в "Горняке", где набрал 53 (21+32) очка в 48 встречах, став лучшим бомбардиром Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

В межсезонье форвард перебрался в нижегородское "Торпедо", за которое отыграл в этом сезоне 18 матчей, набрав 6 (3+3) очков.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе стало известно, что сразу четыре игрока "Автомобилиста" отправятся на Матч Звезд КХЛ, который пройдет в следующем году в Казани.