10 Декабря 2018
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Спорт Свердловская область

"Автомобилист" подписал лучшего бомбардира Высшей хоккейной лиги

Нападающий Никита Сетдиков возвращается в ХК "Автомобилист".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, двусторонний контракт с игроком рассчитан до 30 апреля 2020 года. В систему "Автомобилиста" Сетдиков перешел в прошлом году и основную часть сезона провел в "Горняке", где набрал 53 (21+32) очка в 48 встречах, став лучшим бомбардиром Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

В межсезонье форвард перебрался в нижегородское "Торпедо", за которое отыграл в этом сезоне 18 матчей, набрав 6 (3+3) очков.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе стало известно, что сразу четыре игрока "Автомобилиста" отправятся на Матч Звезд КХЛ, который пройдет в следующем году в Казани.

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"Автомобилист" подписал лучшего бомбардира Высшей хоккейной лиги

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Теги: Автомобилист, нападающий, ВХЛ



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