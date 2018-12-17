"Как Володя Шарапов". Судебному приставу пришлось внедряться в семью должника, чтобы заставить его заплатить алименты

На что только не идут судебные приставы, чтобы заставить должников платить алименты своим брошенным детям: жертвовать собой, идти на риск, внедряться в "банды". Вот и на этот раз пришлось подружиться с сожительницей должника, чтобы выведать у нее о местонахождении гражданского мужа.

Мужчина ушел из семьи, в которой у него осталась маленькая дочка. Алименты не платил и вообще решил не вспоминать о своем ребенке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Сельчанина пришлось объявить в розыск. Приставы узнали, что женщина, с которой должник живет сейчас, занимается маникюром на дому. Судебный пристав записалась к ней на прием "сделать ногти", а в процессе беседы выяснила где скрывается неплательщик.

Приставы узнали где именно работает мужчина, каков размер его зарплаты. Теперь его в обязательном порядке заставят вспомнить о собственном ребенке и заплатить алименты.