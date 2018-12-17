Skoda повысила цены на автомобили в России

Автопроизводители поднимают стоимость своей продукции в России.

Не осталась в стороне и компания Skoda. Весь модельный ряд чешской марки подорожал на сумму от 9 до 49 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Кроссовер Kodiaq, который в последнее время демонстируют рост продаж, подорожал на сумму от 24 до 49 тыс. руб. в 19-ти комплектациях из 27. В то же время стартовая версия осталась без изменений - 1 млн 389 тыс. руб.

Цены на все комплектации Octavia и Octavia Combi выросли на 14 и 29-31 тысячу руб. соответственно. Лифтбек теперь можно купить от 1 млн 63 тыс. до 1 млн 515 тыс. руб., а универсал стоит от 1 млн 392 тыс. до 1 млн 902 тыс. руб.

Superb и Superb Combi подорожали на 30-31 тыс. руб. во всех версия. Первый автомобиль можно купить от 1 млн 613 тыс. руб. до 2 млн 896 руб. руб., второй - от 1 млн 817 тыс. до 2 млн 951 тыс. руб.

Меньше всего подорожал лифтбек Rapid - на 9 тыс. руб. При этом его стартовая комплектация осталась без изменений - 646 тыс. руб. Остальные версии можно купить от 741 тыс. до 1 млн 106 тыс. руб., сообщает "Российская газета".