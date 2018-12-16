В Google научились создавать реальные фотографии несуществующих людей

Современная наука и техника дошли до того, что ученые научились создавать фотографии несуществующих людей, изображения которых ничем не отличаются от обычных реальных фото, об этом пишет hi-news.ru.

Это стало возможным благодаря созданию специальной нейросети под названием "BigGAN", предназначенной именно для придумывания фото. Такую новинку внедрило подразделение компании Google.

Сообщается, что распознать подделку практически невозможно - есть фото, на котором изображен реальный человек: мужчина или женщина, со своими уникальными чертами лица, с морщинами или без, с усами или бородой, длинными или короткими волосами. Изображение настолько реальное, что с виду выглядит как обычная фотография. Однако, по-настоящему человека с таким лицом на планете просто нет.

Чтобы получилось очень хорошее качество изображений, специалисты сначала делали картинки низкого качества - уже потом, оценивая полученные результаты, улучшения поэтапно проходили путем добавления новых слоев с более высоким разрешением.

Пользователи интернета испугались, что такой прогресс может ускорить и без того высокое развитие искусственного интеллекта и сценарий фильма Джеймса Кэмерона про робота-терминатора и компанию "Скайнет" воплотится в жизнь.