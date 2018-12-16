В Швейцарии в ДТП с автобусом пострадали 10 граждан России

В Швейцарии в ДТП попал пассажирский автобус. Среди пострадавших - 10 граждан России, об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство.

ДТП произошло около 6.00 по московскому времени - автобус врезался в стену. По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия.

Одна женщина-россиянка находится в тяжелом состоянии, остальные получили незначительные ушибы, а также переломы.

Известно, что в автобусе находились и граждане нескольких других стран.