Президент проведет 15 декабря заседание Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин проведет 15 декабря в Санкт-Петербурге заседание Совета по культуре и искусству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"15 декабря в Константиновском дворце Государственного комплекса "Дворец конгрессов" под председательством Владимира Путина состоится заседание Совета по культуре и искусству", - говорится в сообщении.

Участники заседания обсудят вопросы формирования и реализации национальной программы "Культура" на период до 2024 года.

Кроме того, в этот же Путин посетит гала-концерт в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга по случаю юбилея маэстро Юрия Темирканова.