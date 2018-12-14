В Прикамье балет "Баядерка" открыл Год театра

В Пермском крае с открытой генеральной репетицией балета "Баядерка" стартовал Год театра. Постановка стала одним из 252 событий, посвященных этому событию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что каждый из 20 театров региона имеет свой узнаваемый стиль, традиции и верных зрителей. Это подтверждают Золотые маски, которые получают пермские постановки.

"Мне кажется, это символично, что Год театра мы открываем новой постановкой", - уверен губернатор.

Всего в день открытия Года театра в Пермском крае пройдет 252 мероприятия. В тех местах, где театр не представлен, проекты представят театральные студии, школьники, пройдут выставки и театральные показы. Там, где есть крупные театры, – в Губахе, Березниках, Кудымкаре, Лысьве, Чайковском и Перми – состоятся премьеры и показы спектаклей с приглашением ветеранов сцены, заслуженных работников культуры, представителей Союза театральных деятелей России.

В Перми кроме открытой генеральной репетиции балета "Баядерка", в Пермском академическом Театре-Театре покажут рок-оперу "Jesus Christ Superstar". Премьера спектакля "Гришка Вольт" в этот день состоится в Пермском ТЮЗе. Пьесу специально для него написала молодой драматург Светлана Баженова, ученица Николая Коляды.

В основной план года театра вошли 25 значимых театральных событий: крупные премьерные постановки, новые театральные проекты, образовательные программы и фестивали. Среди них – совместный проект Сцены-Молот и Пермской галереи о "Пермских богах", а также крупные фестивальные театральные проекты, такие как Дягилевский фестиваль, фестиваль "Тайны горы Крестовой, Межнациональный фестиваль искусств "Сообщение" и другие.

В Год театра будут реализованы именитые пермские театральные любительские проекты — Всероссийский фестиваль любительских театров "Театральная пестрядь", Фестиваль моноспектаклей "МОНОfest", XV Пермский краевой фестиваль-конкурс "Волшебная кулиса".

Значимыми датами обещают стать и всероссийские акции, которые в этом году примут театральную направленность: 18-19 мая 2019 года — "Ночь музеев", 25 августа 2019 года — "Ночь кино", 2-3 ноября 2019 года — "Ночь искусств".

Год театра также ознаменует 55-летие Пермского театра юного зрителя в сентябре и 75-летие Лысьвенского театра драмы имени Савина в декабре 2019 года. Мероприятия проводятся в рамках фестиваля "Пермский период. Новое время".