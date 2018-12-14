Банк России повысил ключевую ставку на 0,25%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики регулятор объяснил инфляционными рисками, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-релизе ЦБ заявил, что повышение ключевой ставки позволит предотвратить закрепление показателя на уровне, существенно превышающем заданную цель.

"С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 г.", - говорится в сообщении регулятора.

Также в Центробанке отметили, что будут оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, исходя из показателей по инфляции, реакции рынка и внешних рисков.

На фоне повышения ключевой ставки ЦБ заявил о решении возобновить регулярные закупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 г.

Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке состоится 8 февраля.