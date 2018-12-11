Ставка на ужесточение. Центробанк снова не даст промышленности "рвануть вперед"

Ключевая ставка на заседании совета директоров Центрального банка 14 декабря вновь может быть повышена, но мнения аналитиков расходятся. Одни считают, что регулятор прибегнет к повышению стоимости банковского финансирования, чтобы уменьшить риски от своего же решения - вернуться к закупкам валюты для Минфина. Другие полагают, что ЦБ сохранит текущий уровень ставки, так как целевой диапазон по отношению к инфляции уже превышен. Сходятся эксперты Накануне.RU в одном: смягчения денежно-кредитной политики до конца 2018 г. не произойдет.

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Текущий уровень ключевой ставки составляет 7,5%, в последний раз она повышалась в сентябре 2018 г. Ее величина на 3,7 процентных пункта превышает инфляцию, которая в ноябре составила 3,8%. Ранее регулятор отмечал, что видит целевой уровень ключевой ставки в диапазоне "инфляция плюс 2-3 процентных пункта", говорит главный аналитик "Промсвязьбанка" Дмитрий Монастыршин. Несмотря на превышение целевого диапазона, ожидания по ускорению инфляции в 2019 г. могут стать причиной повышения ставки.

"Мы ожидаем, что регулятор повысит ставку 14 декабря на 0,25 п.п. – до 7,75%. Конъюнктура внешних рынков, на наш взгляд, также говорит в пользу повышения ставки. Американский Центробанк уже провел три повышения базовой ставки в 2018 г. на 0,25 п.п., и скорее всего повысит ставку на следующей неделе. Центробанки развивающихся стран на этом фоне вынуждены также повышать ставки для того, чтобы обеспечить привлекательность своих валют и ограничить отток капитала с локальных рынков", - рассказал он Накануне.RU.

Напомним, Центральный банк заявил о планах вернуться к регулярным покупкам валюты для Мифина с января 2019 г. "При сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках мы считаем возможным возобновление регулярных покупок в следующем году после новогодних праздников, 15 января", - сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Окончательное решение будет объявлено 14 декабря. Возвращение к покупкам валюты в рамках бюджетного правила создаст дополнительное давление на валютный рынок, что может потребовать новых повышений ставки, об этом говорит руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин. Он соглашается, что повышение может составить 0,25 процентных пункта.

"Определенную поддержку рублю может оказать замедление ужесточения денежно-кредитной политики США, которое в последнее время становится более вероятным из-за слабых данных по американской экономике", - добавил он.

В случае повышения ключевой ставки однозначно вырастет стоимость банковских кредитов, говорит заместитель председателя правления финансовой компании Boggat Finance Store Александр Орехов. "В первую очередь вырастут ставки по потребительским, затем – по автокредитам. После этого - уже по ипотеке. Думаю, что ставки по ипотеке, как политически важному виду кредитования, банки постараются держать на прежнем уровне. Поднимутся ставки по инвестиционным программам и у компаний небанковского финансового сектора – МФК, МКК, КПК", - рассказал он Накануне.RU.

Позитивные изменения - увеличение господдержки по отдельным направлениям - повышение ключевой ставки сведет на нет, об этом говорит председатель Совета ТПП по промышленному развитию Константин Бабкин.

"При сегодняшних процентных ставках предприятия могут закупать новое оборудование только в крайних ситуациях и при запредельной рентабельности. Чтобы окупить кредит под 15%, приходится откладывать модернизацию мощностей на последний момент. Президент России продлил действие программы 1432, которая возмещает до 15% стоимости российской сельхозтехники для покупателей. Это позитивное решение, но если бы к нему добавить стимулирующую налоговую политику и мягкую денежно-кредитную политику, то отрасль могла бы рвануть вперед и выйти на новый уровень. Не буду удивлен, если даже в сегодняшних условиях ключевая ставка снова повысится, политика Центробанка оторвана от интересов промышленности", - рассказал Накануне.RU Бабкин.