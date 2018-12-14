14 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область

19 лет тюрьмы дали курганцу, который в поселке Увал жестоко расправился с женой и ее 5-летним сыном

42-летний изверг из Кургана отправится в тюрьму строгого режима на 19 лет - его признали в убийстве женщины и маленького ребенка.

Руками, ногами и бейсбольной битой он до смерти забил свою жену и ее 5-летнего сына, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Напомним, трагедия произошла в поселке Увал 17 февраля этого года - мужчина находился в пьяном виде и поссорился с женой из-за бытовых проблем. Именно после этого он начал ее избивать. 5-летний мальчик стал свидетелем того, как жестоко избивают его мать. Злоумышленник накинулся и на ребенка. От полученных травм мать и сын умерли. А изверг продолжил распивать спиртное.

"Из школы вернулся старший сын и, увидев, что его мать и маленький брат убиты, стал звать на помощь", - добавили в СК.

Мужчина скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан.

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19 лет тюрьмы дали курганцу, который в поселке Увал жестоко расправился с женой и ее 5-летним сыном

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Теги: Курган, Увал, избиение, смерть, гибель, жена, ребенок, СК



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