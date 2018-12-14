14 Декабря 2018
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Тина Канделаки запустила на YouTube собственное шоу

Телеведущая и медиаменеджер, продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки (43) запустила на YouTube собственное еженедельное шоу "Канделайки".
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Судя по всему, это будут vlog-дайджесты, приправленные интервью. Вот как описывается проект на странице на YouTube: "Каждую неделю Тина Канделаки развевает стереотипы, обсуждает новости, встречается с людьми, да и просто – живет".

Первый выпуск хронометражем в 12 минут Тина решила посвятить разрушению (или подтверждению) стереотипов, которые в ее отношении установились. В начале программы их озвучивают уста известных журналистов, блогеров и т. д., например, Василия Уткина.

"Кто там ещё требовал меня в кадре? Получайте. Теперь на YouTube мое новое шоу "Канделайки" о завистниках, сильных мужчинах, карьере, феминистках - обо всем, что волнует меня и вас. Каждую неделю буду развеевать стереотипы, обсуждать новости, встречаться с людьми, да и просто жить" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

"Я никого не оставляю равнодушным. Я обычно людям или не нравлюсь (тут на экране появляется фото недовольной Собчак), или нравлюсь (и фото довольного Киркорова), они меня или ненавидят (фото певицы Ветлицкой, которой, как и Канделаки, приписывают роман с бизнесменом Сулейманом Керимовым), или клянутся мне в вечной любви (фото главреда "Эха Москвы" Венедиктова)", - говорит Тина и, конечно, упоминает свою войну с Уткиным.

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Тина Канделаки запустила на YouTube собственное шоу

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Теги: тина канделаки, youtube, влог, шоу



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