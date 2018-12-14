Известный гитарист Виктор Зинчук разбился в ДТП

Известный гитарист Виктор Зинчук попал в аварию. Артист в больнице.

ДТП случилось в Пушкинском районе Подмосковья. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что на трассе произошло столкновение "Жигулей" и Audi A3, внутри которой на пассажирском сиденье был Зинчук.

В региональном МВД уточнили, что авария произошла из-за того, что отечественный автомобиль выехал с второстепенной дороги на главную, в результате чего и случилось столкновение с Audi. Сообщается, что артиста госпитализировали, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве сотрудник полиции, управляя BMW, врезался в стену Николо-Перервинского монастыря. Силовик был госпитализирован, а автомобиль серьезно поврежден.