14 Декабря 2018
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Происшествия Центральный ФО

Активиста Егорова, участвовавшего в "мусорных протестах", задержали за "митинг у здания суда"

Активист Вячеслав Егоров в четверг был задержан перед зданием суда в Коломне. Там проходили слушания по делу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова и его отца.
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В дальнейшем его отпустили. Сам Егоров рассказал, как все было.

"Гудковы зашли туда внутрь, адвокатов пустили, СМИ пустили – несколько человек. Остальные стояли на улице, в суд зайти было невозможно, да и места там не было. Полиция начала говорить в мегафон, что люди здесь незаконно. Я спросил: "Что значит незаконно?". Порасспрашивал, полиция мне так и не объяснила. По их мнению, это митинг был. По 54-ФЗ все должны, мол, разойтись", - цитирует активиста Infox.ru.

По его словам, возле суда было "несколько провокаторов". Затем Егорова остановили полицейские и отвезли в отделение.

"Дальше все как обычно: объяснение, протокол, 20.2, то есть организация митинга", - уточнил он.

"Дальше они меня после выдачи протокола отпустили, и я пошел домой. Когда будет суд, неизвестно. Меня оповестят повесткой, я так понимаю", - добавил активист.

Поскольку у Егорова за его активное участие в "мусорных" протестах уже есть три административных наказания, за "митинг около здания суда" его ждет уголовное дело.

Напомним, ранее московские депутаты попросили отсрочку от "мусорной реформы", и пример может быть заразительным для городов федерального значения. При этом, как считают эксперты, они продолжат заполонять мусором своих соседей.

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Активиста Егорова, участвовавшего в "мусорных протестах", задержали за "митинг у здания суда"

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Теги: Егоров, суд, митинг



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