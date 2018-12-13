В 2019 году на Среднем Урале тарифы на коммунальные услуги поднимут дважды. Плюс по 120-180 рублей в месяц "за мусор"

В Свердловской области утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2019 - 2023 годы. Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте правовой информации исполнительной власти региона.

Для всех муниципальных образований индексы, на которые увеличатся коммунальные услуги, составят: с 1 января по 30 июня 2019 года - 1,7%; с 1 июля по 31 декабря 2019 года - 4,0%.

Главам муниципалитетов Среднего Урала рекомендовано обеспечить меры социальной поддержки гражданам по частичному освобождению от платы за "коммуналку", если таковые предусмотрены законодательством.

Отметим, что данное повышение не касается "мусорной" реформы, результаты которой свердловчане с нового года начнут оплачивать по другим счетам.

Так, в региональном министерстве энергетики и ЖКХ уже разъяснили новый порядок оплаты услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По словам заместителя министра Егора Свалова, которого цитирует департамент информационной политики Свердловской области, ежемесячные расходы граждан на вывоз ТКО будут складываться из двух составляющих: единого тарифа регионального оператора и норматива накопления ТКО на одного человека. На Среднем Урале указанные величины утверждены постановлениями Региональной энергетической комиссии и останутся неизменными вплоть до 31 декабря 2019 года. В зависимости от зоны обслуживания оператора, они будут варьироваться от 120,6 руб. до 182,12 руб.

"В отличие от прошлых лет, когда мы платили только за сбор и вывоз мусора, а он в свою очередь в 90% случаев скапливался на несанкционированных свалках и переполненных полигонах, в новые тарифы включены расходы не только за транспортировку отходов, но и их обработку, обезвреживание, захоронение и утилизацию. Здесь же – плата за негативное воздействие на окружающую среду и затраты на строительство отвечающей всем требованиям природоохранного законодательства инфраструктуры", – отметил Свалов.

Чиновник также напомнил, что новая схема обращения с ТКО,вступит в действие с 1 января 2019 года и охватит все субъекты Российской Федерации. Полномочия по оказанию соответствующей услуги перейдут из ведения органов местного самоуправления к Региональным операторам (именно они организуют сбор и доставку мусора на свалки). Соответствующие изменения утверждены на законодательном уровне и будут распространяться абсолютно на всех, кто "генерирует" отходы - предприятия, организации, юридические и физические лица.