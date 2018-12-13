13 Декабря 2018
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"Это безобразие": эксперт о поправках к закону о "мусорной реформе"

Депутаты Госдумы РФ от нескольких фракций внесли на рассмотрение законопроект о поправках в федеральный закон "Об отходах производства и потребления". Они касаются статьи 29-1 "Переходные положения", регламентирующей сбор, транспортировку, обработку и захоронение твердых бытовых отходов.
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Так, предлагаемое депутатами нововведение отменяет действие положения о создании с 1 января 2019 года в регионах единых операторов, которые должны начать работать в строгом соответствии с новыми правилами и под надзором контролирующих органов. Например, все машины оператора должны будут оснащаться системой наблюдения ГЛОНАСС, пишет Infox.ru.

Эксперты считают, что "мусорная реформа" была не продумана и не проработана.

"Вполне ожидаемо, что большинство регионов к ней не готовы, и не могли быть готовы. А теневой мусорный бизнес, как мы видим, абсолютно не хочет отдавать свои позиции. Пример, который подали депутаты Москвы, попросив отсрочку для городов федерального значения, как мы и думали, стал весьма заразительным, и это повлекло дополнительные поправки к этому законопроекту. В частности, поправки связаны с возможностью дальше плодить и эксплуатировать нещадно фактически нелицензированные свалки. То, что города федерального значения получают отсрочку, и дальше продолжат заполонять мусором своих соседей - это уже само по себе, мягко говоря, безобразие", - прокомментировала руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор", член экологического совета при губернаторе Ленинградской области Анна Гаркуша.

Напомним, ранее депутаты назвали "безнравственной" идею вывоза московского мусора в другие регионы.

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"Это безобразие": эксперт о поправках к закону о "мусорной реформе"

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Теги: мусорная реформа, закон, поправки



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Ранее 07.12.2018 14:03 Мск Депутаты назвали "безнравственной" идею вывоза московского мусора в другие регионы

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