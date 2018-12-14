Порошенко рассказал, чего "боится" Россия

Украинский президент Петр Порошенко рассказал, чего "боится" Россия.

"Россия боится трех вещей: во-первых, нашего единства и солидарности", — написал глава государства на своей странице в Twitter.

По словам Порошенко, опасения у Москвы также вызывает "европейский успех Украины". Кроме того, российские власти "ненавидят" международное присутствие в Донбассе, Крыму и Азовском море.

Ранее Порошенко заявил, что Россия "пересекла красную линию", задержав украинские корабли, и на это нужно дать "очень четкий и решительный ответ".

Сразу после инцидента Порошенко обратился к руководству России с требованием "немедленно" освободить задержанных вместе с кораблями.