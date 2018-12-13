Порошенко заявил, что Россия "пересекла красную линию"

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Россия "пересекла красную линию", задержав украинские корабли, и на это нужно дать "очень четкий и решительный ответ". Об этом он сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Порошенко также поприветствовал позицию НАТО с призывом к России освободить украинских моряков.

Как сообщало Накануне.RU, сразу после инцидента Порошенко обратился к руководству России с требованием "немедленно" освободить задержанных вместе с кораблями.