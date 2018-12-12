Порошенко объявил о войне с Россией

Украинский президент Петр Порошенко заявил американскому изданию Fox News, что Россия начала "войну" против Украины. "Это не шутки, не инцидент, и не кризис. Это война", - так он назвал задержание украинских кораблей, нарушивших российскую границу.

По словам олигарха, на украинские корабли "напали регулярные войска под российским флагом в международных водах".

Также он "в любой момент" ожидает начала "наземной операции" России.

Напомним, Порошенко регулярно выступает с заявлениями о "российском вторжении". На прошлой неделе он заявил, что Россия якобы хочет захватить Бердянск и Мариуполь.