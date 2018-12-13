"Я думаю, обойдемся". Зауральским коммунистам на губернаторской выборной кампании не нужна помощь иногородних политтехнологов

Руководители курганского регионального отделения КПРФ рассказали журналистам о планах работы на 2019 год и об итогах уходящего года - коммунисты пообещали, что подобные встречи станут традицией, передает корреспондент Накануне.RU.

Первым выступил секретарь курганского обкома КПРФ по идеологии Василий Кислицын. Он отметил, что все протестные акции в 2019 году будут продолжены.

"Нам удалось возглавить протест против пенсионной реформы, мы стали первыми, кто встал в полный рост. Мы собрали подписи и направили их в Конституционный суд. Тема эта не закрыта, как и тема добычи урана. В Звериноголовском районе проходят встречи с населением, приезжают представители из Москвы, которые пытаются обмануть население, говоря, что все безопасно. Сейчас нам еще очередную удавку власть готовит с твердыми бытовыми отходами. Правда сейчас после ряда протестных акций врио губернатора Курганской области Вадим Шумков сказал, что регион пока не готов к новой "мусорной" реформе и народ возражает против тех цен, которые завернули", - отметил Кислицын.

В день встречи журналистов с коммунистами стало известно, что правительство Курганской области расторгло соглашение с компанией "Рифей". С 1 января 2019 года в регионе должна была резко возрасти стоимость тарифа на вывоз мусора - в единой квитанции появилась бы новая строчка.

Василий Кислицын также отметил, что данные акции отчасти привели к смене руководства Зауралья.

"Все нас спрашивают, какой результат дают эти наши протестные акции? Одной из причин, по которой Кокорину (Алексей Кокорин - бывший губернатор Курганской области - прим.) предложили уйти с поста, стал рост протестных акций в Курганской области. Мы считаем, что мы этому тоже в какой-то степени способствовали", - добавил секретарь по идеологии.

По мнению Кислицына, Курганская область до сих пор остается зоной бедствия.

"Область хотя и самодостаточная в прошлом, и она могла развиваться, но ее поставили в такую ситуацию, что сегодня ее приходится спасать. Мы готовим программу развития области. Также готовим программу для будущих губернаторских выборов. Мы - партия конструктивная, настроены на позитив, а не только на критику существующей ситуации во власти. Программа - по направлениям: по селу, промышленности, образованию, культуре", - добавил Василий Кислицын.

Следующим слово взял депутат Курганской городской думы, будущий кандидат в губернаторы Зауралья от КПРФ Яков Сидоров. Он рассказал о "продавливании" закона о повышении пенсионного возраста в стране.

"Весенний цикл наших протестов был посвящен пенсионной реформе, которую правительство РФ и наш президент продавили. С 1 января 2019 года мы инициируем протест в виде судебных обращений в Конституционный суд РФ, поскольку Конституция говорит: не должны приниматься законы, ухудшающие положение граждан России. Для того, чтобы обратиться в суд, нам нужно создать прецедент", - сказал Сидоров.

"Нам нужны конкретные обращения от граждан, которые после 1 января должны были пойти на пенсию по старому исчислению. Такая работа будет начата во всех регионах. Поэтому такие люди нам нужны, которые готовы биться и идти до конца. Весенний бой мы проиграли, а зимой начнем новое наступление", - добавил депутат.

По мнению Сидорова, власть не услышала народ.

"Мы говорили им: "Не принимайте этот закон!" Но он был принят. Соответственно, они получили Приморье, Хакасию, и думаю, что это долго еще власти будет аукаться", - добавил коммунист.

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о готовности регионального отделения КПРФ к губернаторским выборам, Яков Сидоров отметил, что работа уже вовсю идет.

"Сейчас мы можем говорить о каких-то действиях "в карандаше", так как о начале избирательной кампании никто не объявлял. Конечно, подготовка идет. Я не стал бы говорить о том, что мы сидим и ждем какого-то объявления. Что касается штаба избирательного, то его у нас всегда возглавлял первый секретарь областного комитета партии. Эта схема себя оправдала на практике, потому что независимо от конечных результатов, мы всегда достойно выступали на всех выборах. Этот вопрос будет рассматриваться. Что касается пиара и подготовки каких-то информационных материалов, то для этого у нас есть специалисты и мы сможем здесь использовать потенциал каждого члена партии", - сказал Сидоров.

По его словам, ни для кого не секрет, что у курганского отделения КПРФ нет возможности нанимать каких-то дорогих политтехнологов из других областей.

"Позволю сказать, что опыт избирательной борьбы у КПРФ значительный и мы не нуждаемся в помощи дорогих инородных нам политтехнологов, мы сами уже готовы их подучить. Один из таких политтехнологов уже забегал ко мне и спрашивал по поводу моего видения. Я думаю, обойдемся. Тем более, если речь идет о губернаторской кампании, в ЦК у нас есть прекрасные специалисты, которые искушены в части проведения избирательных кампаний. Ресурс в этой части у нас значительный", - сказал Сидоров.

Яков Сидоров также добавил, что у сегодняшней власти есть много проблем, но единственная - нет взаимного диалога между чиновниками и гражданами.

"С чем бы лично я пришел к каждому жителю Кургана и Курганской области: нам не хватает диалога с властью. У нас есть право говорить и власть делает вид, что нас слушает, но она нас не слышит. По какой причине, я не знаю. Причины могут быть разные: политические, экономические. На все наши обращения есть ответ, но этот ответ сухой, формальный, и в силу своей формальности даже оскорбительный. Руководство области должно повернуться к людям не посредством каких-то пиар-изюминок, а просто начать разговаривать", - отметил коммунист.

Сидоров добавил, что нужно учитывать мнение людей.

"На сегодняшний день этого просто нет. Отсюда и будем отталкиваться в работе - проблемы есть, и о них знает не только правительство региона, но и люди в том числе. У простого жителя есть свое мнение и суждение о том, как эти проблемы решать. И если тот путь по решению проблемы будет найден вместе, по-семейному, по-землячески, то кроме критики будет еще и движение вперед. И даже если это движение будет ошибочным, мы тогда поймем друг друга, но пока власть воротит только свое и при этом ни один из чиновников никогда не ответил за свои ошибки", - сказал депутат.

Напомним, выборы губернатора Курганской области пройдут в сентябре 2019 года.